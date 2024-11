Movieplayer.it - L'era glaciale 6: Disney annuncia il sequel del film animato con un divertente video

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

, durante l'evento D23 in Brasile, hato che è in produzione ilL'era6, il nuovo capitolo della fortunata saga cinematografica. L'era6 è attualmente in fase di produzione:, durante l'evento D23 in corso in Brasile, ha infattito il nuovodeianimati. Nelcondiviso online per confermare la notizia svelata dallo studio si vedono inoltre alcuni dei protagonisti alle prese con il freddo. L'annuncio del capitolo 6 della saga L'erae 20th Century Animation hannoto che Manny, Sid, Diego e gli altri simpatici protagonisti ritorneranno sul grande schermo in occasione delL'era6. Nelato pubblicato online appaiono Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary, e Simon Pegg .