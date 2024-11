Ilfattoquotidiano.it - Leonida di Taranto, la maestria dell’epigramma (Traduzione di Antonio Devicienti)

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

La nascita disi colloca intorno al 315 a.C. Dopo chefu conquistata dai Romani (272 a. C.) probabilmente il poeta andò vagando tra varie località della Grecia e dell’Asia; è anche probabile che morì in tarda età senza mai rivedere. Poeta essenzialmente epigrammatico, i suoi testi sono giunti a noi grazie all’Antologia Palatina (silloge di epigrammi attribuiti a una cinquantina di poeti greci e compilata a Bisanzio nel X secolo d. C.).L’epigramma è un breve componimento di carattere dedicatorio, encomiastico e, spesso, funerario (ma non mancano epigrammi erotici), caratterizzato da arguzia ed efficacia espressiva. L’epigramma ditarantino si contraddistingue per lacon cui vengono impiegate le figure retoriche e di suono e per la scelta tematica: si va, infatti, dall’autobiografismo (il poeta parla di sé come uomo privo di mezzi e costretto a spostarsi di terra in terra) alla rappresentazione di umili persone d’estrazione popolare, alla descrizione paesaggistica.