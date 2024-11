Ilrestodelcarlino.it - Legato e ucciso, chiesti 18 anni per uno dei due romeni accusati

Diciottodi carcere. E’ quanto ha chiesto ieri la pubblica accusa nell’ambito del processo con rito abbreviato nei confronti del rumeno di 21, accusato dell’omicidio in concorso di Alessandro Gozzoli, il 41enne di Bazzano (nel bolognese) trovato morto all’interno del suo appartamento di Casinalbo il 10 marzo di un anno. La vittima aveva mani e piedi legati. Secondo la procura si trattò di un omicidio volontario ma non è così per la difesa che oggi parlerà in aula. Dopo di che è attesa la sentenza. Ricordiamo che a processo, dinanzi alla Corte D’Assise c’è anche l’amico 20enne dell’imputato, che ha scelto appunto il rito ordinario. Per quanto riguarda il 21enne oggi appunto spetterà alla difesa fare la propria arringa e, al termine, le richieste per il proprio assistito. Secondo la difesa non fu il 21enne ad uccidere la vittima e, soprattutto, non si tratto’ di omicidio volontario ma di omicidio colposo.