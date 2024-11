Lanotiziagiornale.it - L’effetto Trump rivitalizza Orbán: champagne a Budapest, preoccupazioni a Bruxelles

Viktornon ha mai nascosto la sua predilezione per Donald. E questa settimana a, con il suono dei tappi diche riecheggia nelle sale della politica europea, il primo ministro ungherese celebra la vittoria dell’ex presidente americano come un trionfo personale., maestro di tempismo, aveva pianificato tutto. In un momento di disordine politico tra i tradizionali giganti dell’Ue come Francia e Germania, il premier ungherese si erge come la figura chiave di un blocco transatlantico che guarda con ammirazione all’America di.La scommessa sue il nuovo asse sovranistaLa scena è questa: 47 leader europei riuniti aper la Comunità Politica Europea, conal centro di un palcoscenico che sembra orchestrato per rafforzare la sua immagine di leader imprescindibile.