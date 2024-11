Sport.quotidiano.net - L’anticipo della dodicesima giornata. Da Cunha, tiro mancino del Como. Ma nel recupero arriva la beffa

di Enrico Levrini Pareggio delal Ferraris contro il Genoa. I lariani dominano la partita, sbagliando tante occasioni, ma subiscono il gol del pareggio nel, dopo quello del vantaggio di Da. La stella di Nico Paz illumina il gioco, ma Cutrone e Fadera sbagliano troppo. Fabregas, alle prese con tanti infortuni, cambia ancora formazione rispetto a Empoli, riportando Kempf in difesa e inserendo Dain mediana, al fianco di Engelhardt. A scaldare le mani a Leali ci pensa all’8’, per la prima volta, Nico Paz:è da dimenticare. L’argentino è scatenato, confeziona due tiri consecutivi e costringe Leali a una gran parata. Mette lo zampino anche nel gol del vantaggio comasco al 17’, riceve palla al limite da Fadera, finta e passa a Dain orizzontale: la rasoiata di destro del francese non lascia scampo a Leali.