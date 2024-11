Quotidiano.net - Landini, 'Meloni sui diritti sindacali? Atto di bullismo'

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

"Penso che sia undie per chi è presidente del Consiglio a volte, prima di dire le cose, è meglio pensarci perché messa in questi termini è un attacco a chi queilì ogni giorno li vede messi in discussione". Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio, commentando le dichiarazioni della premier Giorgiasul fdi lavorare pur stando male perché senza, al suo arrivo alla manifestazione del Trasporto pubblico locale a Porta Pia.