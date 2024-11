Lanazione.it - L’aggressore è in carcere. La vittima stabile ma grave: "Pensate a mia moglie"

Enrico Mattia Del Punta PISA ?ome sta miaa lei". Il 79enne aggredito in Pronto soccorso a Cisanello, mentre stava aspettando che il figlio andasse a prendere l’auto per riportarlo a casa - avevano accompagnato suache non stava bene – èma ancora in prognosi riservata. Quando il 50enne di origine romena, che si trovava con lui in sala d’attesa martedì sera, si è avvicinato e lo ha spintonato gettandolo a terra e facendogli sbattere violentemente la testa, ha continuato a pensare alla sua compagna di una vita. È ricoverato in Neurochirurgia dove i suoi parenti lo vanno a trovare, attendendo che i farmaci funzioni e che passino i primi giorni: ha un forte trauma cranico. Dolore e rabbia: "Non doveva stare lì", hanno detto subito i suoi cari a chi era con loro, come scriviamo anche nelle pagine nazionali.