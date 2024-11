Calciomercato.it - La Juve cala il poker e nuovo Rabiot: adesso servono 16 milioni

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Nomesul taccuino di Giuntoli e della dirigenza dellantus per il centrocampo: i bianconeri lo hanno osservato nell’ultima partitaLantus prepara il derby contro il Torino, dopo l’1-1 con tanti rimpianti nella sfida di Champions League in casa del Lille dove Vlahovic aveva risposto su rigore a Jonathan David.Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante nato negli ‘States’ ma di nazionalità canadese è stato l’osservato speciale della dirigenza bianconera, con Cristiano Giuntoli che ha messo nel mirino da tempi non sospetti l’attaccante per la prossima estate. Laal momento non ha slot liberi per tesserare calciatori extracomunitari, quindi l’assalto al bomber in scadenza con il Lille è rimandato alla prossima estate. Giuntoli dovrà fronteggiare la concorrenza delle big inglesi e in Serie A della rivale Inter, mettendo sul piatto presumibilmente una ricca buonuscita e un contratto pluriennale da almeno 5di euro a stagione.