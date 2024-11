Linkiesta.it - Il cinismo politico di Netanyahu mette a rischio la sicurezza di Israele

Violenta virata ancora più a destra del governo di Bibiche con un preavviso di soli dieci minuti ha licenziato il popolarissimo ministro della Difesa, l’ex generale Yoav Gallant, a cui si devono essenzialmente i grandi successi in guerra. Lo ha sostituito con un proprio tirapiedi, il ministro degli Esteri Israel Katz, che nulla sa di strategia militare, ma è di estrema destra.Questo, nel pieno di una guerra a episodi con l’Iran, mentre si attende una salva di missili dei Pasdaran su Tel Aviv e sono in corso due guerre, una in Libano e una a Gaza che hanno già visto cadere più di ottocento soldati israeliani. Un complotto di palazzo di, tanto grave che la Corte Suprema diha subito ingiunto al premier di «rispondere formalmente entro ventiquattro ore sulle ragioni delle dimissioni del ministro della Difesa» nel momento in cuiè coinvolto in una guerra e quindi questo atto puòre in pericolo lanazionale.