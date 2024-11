Sport.periodicodaily.com - Fiorentina-Hellas Verona: le probabili formazioni

Leggi l'articolo completo su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I viola vogliono confermarsi ai piani alti della classifica, mentre i veneti cercano continuità in chiave salvezza.si giocherà domenica 10 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Franchi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI viola sono reduci dalla prima sconfitta stagionale in Conference League che, però, non dovrebbe intaccare lo splendido cammino fin quì compiuto. La squadra di Palladino è in serie positiva da sette giornate, durante le quali hanno conquistato 5 vittorie e due pareggi, che l’hanno proiettata al terzo posto con 22 punti, a meno tre dal Napoli capolista. I gialloblù si sono rialzati nell’ultimo turno battendo la Roma,un successo che è servito per allontanare la crisi di quest’ultimo periodo.