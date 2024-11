Formiche.net - Fentanyl e Cina. Quali strategie per la prossima amministrazione Trump?

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

Nel tentativo di arginare la crisi globale legata alla diffusione del, Stati Uniti ehanno costituito un gruppo di lavoro congiunto a inizio 2024 per contrastare la produzione e il traffico di droghe sintetiche. Questo passo arriva in un contesto di crescente attenzione in merito a responsabilità internazionali e misure di contrasto al narcotraffico. Alla luce delle recenti elezioni statunitensi, la questioneha buone probabilità di rivelarsi uno dei dossier critici per la. Di questo e molto altro si è parlato durante il l’incontro “China and transnational crime:and beyond” organizzato dalla Georgetown University.PERCHÉ FA PAURA?“Anche una piccola dose di oppioidi sintetici può uccidere. Abbiamo visto una drammatica escalation di morti per overdose negli Usa”, ha affermato Vanda Felbab-Brown, direttrice della Initiative on nonstate armed actors e senior fellow presso lo Strobe Talbott Center for Security, strategy, and technology in the foreign policy della Brookings institution.