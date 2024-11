Ilgiorno.it - Ex Giannazza. Primo tassello per il rilancio

L’ex Gianazza diventa Tigros, almeno sul territorio di Cerro Maggiore. Un nuovosi aggiunge al progetto di riqualificazione dell’ex area Fratelli Gianazza a Cerro Maggiore, dove presto prenderà forma un piano di rigenerazione urbana. Previsti un’area commerciale, un edificio per uffici, spazi verdi e un nuovo sistema viabilistico, un piano di cui si parla da anni ma che finora era rimasto fermo. Nei mesi scorsi, la società Tigros ha presentato il progetto di piano attuativo in linea con il Piano di Governo del Territorio, e il piano è stato esposto alla commissione comunale lo scorso 5 novembre. La zona è stata completamente abbandonata dal 2001, poi venduta all’asta nel 2016. Rimasta un pessimo biglietto da visita per chi esce dall’autostrada di Legnano verso il centro cittadino con quasi 24mila metri quadri – 17mila a Cerro Maggiore e 7mila a Legnano – in stato di assoluto degrado.