Gamberorosso.it - Cos'è e come si fa il canarino, il digestivo casalingo per riprendersi dalle abbuffate

In Sicilia si aggiunge una foglia di alloro, con un goccio di miele è ancora più buono, ma in qualsiasi caso ilè uno di quei «rimedi della nonna» ancora valido. Gli ingredienti? Acqua e limone (non trattato), che danno vita a una tisana fai-da-te perfetta per alleviare il gonfiore di stomaco.Il "corretto" che portò a un tradimentonaturale, ilè un prodotto della cultura contadina, il cui nome è legato al colore giallo acceso della bevanda (che, con aggiunta di alloro, si perde un pochino). Non ci sono notizie certe sulle sue origini, c'’è però una curiosa leggenda siciliana che narra di una versione corretta del, con aggiunta di alcol, offerta dalla regina Climene – secondo la mitologia divinità delle acque e dei mari – a Dafni, pastore siciliano figlio della ninfa Dafnide e del Dio Hermes.