Ilrestodelcarlino.it - "Clima, la sfida del cambiamento"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 8 novembre 2024 – I cambiamentitici stanno sempre più condizionando il nostro modo di vivere. Lunghi periodi di siccità seguiti da intense precipitazioni alle quali seguono alluvioni pericolose per le persone e dannose per i territori. L’agricoltura si difende da questi fenomeni con una gamma di tecnologie sempre più raffinate ed efficaci. Alex Donzelli, presidente Assoidrotech dice: "Iltico è un fenomeno importante, ci obbliga a cambiare il nostro modo di vivere. In ambito alluvioni, per esempio, oltre ad evitare i danni, dobbiamo trovare un modo di conservare tutta quell’acqua per poterla utilizzare nei periodi di siccità". Insieme alla carenza di risorse idriche anche la perdita di fertilità è uno dei problemi più gravi che l’agricoltura deve oggi affrontare.