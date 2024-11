Dilei.it - Ascolti tv del 7 novembre, Don Matteo, Raoul Bova protagonista assoluto

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

Il giovedì sera su Rai 1 c’è Don14 e glitv sono tutti sintonizzati lì. Canale 5 contropropone Endless Love, mentre su Italia 1 tengono banco Le Iene.Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Don14, intitolata La luce del mondo. Una liceale è caduta dal tetto della scuola e si sospetta che la causa sia legata ad una delle tante challenge che girano in rete. Don Massimo (), in veste di professore di religione, cerca di parlarne con i suoi studenti, senza grandi risultati. Mentre il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) è alle prese con un’altra adolescente, sua nipote Martina, che arriva a Spoleto a causa di problemi a scuola. Roberta Volponi, insieme a Federica Sabatini, è una delle new entry di questa stagione.Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside si sono occupate di surriscaldamento globale, di “negazionismo climatico”, di inquinamento urbano e aereo.