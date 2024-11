Arresto all’ospedale Cotugno | indagini su appalti fantasma da 33 milioni di euro

Gaeta.it - Arresto all’ospedale Cotugno: indagini su appalti fantasma da 3,3 milioni di euro

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il caso di presunti abusi nell’ospedaledi Napoli ha portato alla luce una serie di irregolarità che coinvolgono operazioni di ristrutturazione mai avvenute. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, insieme alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ha avviato un’inchiesta su due figure chiave, accusate di gestireche in realtà non hanno prodotto alcun lavoro. Questa situazione ha destato preoccupazione e ha sollevato interrogativi su come i fondi pubblici vengano gestiti nel contesto sanitario.Le figure coinvolte nell’inchiestaLesi concentrano su Vito Parisi, 78 anni, ex direttore protempore dell’Unità Operativa Complessa tecnico-manutentiva dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, e il suo collaboratore, Espedito Amodio, 47 anni.