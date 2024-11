Gaeta.it - A Roma c’è un locale che in un attimo fa tornare tutti bambini: affollato da romani e turisti offre un’esperienza indimenticabile

Facebook WhatsAppTwitter In un’epoca dominata dalla tecnologia e dai social media, dove le interazioni umane sono spesso mediate da uno schermo, questorappresenta una boccata d’aria fresca.Nel cuore pulsante di, tra le storiche basiliche di San Giovanni in Laterano e Santa Croce in Gerusalemme, esiste un luogo che non solo è diventato un punto di incontro per gli amanti del Subbuteo, ma rappresenta anche un affascinante microcosmo di socialità transgenerazionale. Questo angolo dinità è il bar “The Subbuteo Museum”, unche in pochi anni è riuscito a ritagliarsi un ruolo speciale nel tessuto sociale della città eterna.Un santuario per gli appassionati di SubbuteoIl bar “The Subbuteo Museum” non è un semplicedove bere un caffè o gustare un tramezzino.