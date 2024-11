Iltempo.it - Tributo a Raniero Gattinoni tra moda e poesia

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

La suggestiva Basilica di San Camillo de Lellis a Roma, ha ospitato “E sarà che il tempo cancella le immagini”,a trent'anni dalla sua scomparsa, dove sacralità,si incontrano per celebrare il genio creativo che ha scritto importanti pagine dellaitaliana, presentando le collezioni come fossero pagine di un copione di un'attenta sceneggiatura; protagonisti gli abiti. I cinquecento ospiti, tra i quali Luca Barbareschi, Paola Minaccioni, Enrica Bonaccorti, Lorena Bianchetti, Beppe Convertini, Massimiliano Ossini, Pino Strabioli, Simonetta Gianfelici, solo per citarne alcuni, accolti da Stefano Dominella e Guillermo Mariotto, hanno assistito alla Santa messa celebrata dal Parroco Padre Sergio Palumbo; una cerimonia intensa e sentita con canti Gregoriani intonati dal coro della basilica e l'Ave Maria di William Gomez interpretata dal mezzo soprano di fama internazionale Sandra Pastrana.