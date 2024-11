Ilfattoquotidiano.it - Torino, alla festa degli studenti universitari internazionali ho respirato la vera accoglienza

Cosa ci facevano quegliil 25 ottobre scorso nella casa della Pastorale Migranti di via Cottolengo 24 a, sotto la grande magnolia – dove capitano sempre cose importanti – insieme a molti volontari, quasi tutti ben più vecchi di loro?. Facevano, con cibo di tutti i generi e provenienze, stand delle loro associazioni e tanta musica, non così invasiva da impedire conversazioni e scambi. Prima i volontari e alcuni ragazzi avevano trascorso un paio d’ore a ragionare su quali migliorie introdurre all’apprendimento/insegnamento dell’italiano e delle materie di studio, così da rendere più efficace e interessante il loro impegno. Il tutto seguito da un serrato confronto sulla Pace e su cosa fare per affrontare i conflitti.Durante la, insieme al piacere di esserci, girava anche qualche altra considerazione su come potenziare l’impegno all’integrazione attraverso il sostegno all’abitazione, all’apprendimento rapido della lingua attraverso l’aiuto allo studio.