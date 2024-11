Lapresse.it - Thanksgiving Day, i test di volo dei gonfiabili per la parata di Macy’s a New York

LaDay Parade è una tradizione iconica di New, celebrata ogni quarto giovedì di novembre per il Giorno del Ringraziamento. Per il 2024, laavrà luogo giovedì 28 novembre e segnerà il suo 98° anniversario.Nelle immagini le prove dideiche animeranno la festa, che si sono tenute ieri nel New JerseyL’evento, lungo circa quattro chilometri, attira migliaia di spettatori dal vivo e milioni di telespettatori da tutto il mondo. Quest’anno,presenterà 17 palloni giganti raffiguranti personaggi amati come Spiderman, quest’anno al suo debutto, Topolino e Hello Kitty, insieme a 22 carri allegorici, 15storici, 11 bande musicali, 700 clown e 10 gruppi di spettacolo. Lasi conclude tradizionalmente con l’arrivo di Babbo Natale, e segna l’inizio ufficiale della stagione natalizia.