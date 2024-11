Swiatek-Kasatkina oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Finals Riyadh 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Igase la vedrà contro Darianel terzo ed ultimo match del Gruppo Arancio alle WTAsul veloce indoor di(Arabia Saudita). La fuoriclasse polacca ha sconfitto faticando la ceca Barbora Krejcikova salvo poi arrendersi in due set contro la statunitense Coco Gauff. Adesso dall’altra parte della rete trova la russa. Quest’ultima, infatti, è entrata in gioco in qualità di alternate al posto dell’acciaccata americana Jessica Pegula, ferma all’ultimo posto del girone con due sconfitte. Tra le due giocatrici si tratta del sesto scontro diretto della carriera, con la pluricampionessa del Roland Garros che, dopo aver perso il primo confronto, ha primeggiato in tutti e successivi cinque disputati. Anche la superficie sembra adattarsi maggiormente alla potenza della nativa di Varsavia anche se la solidità della sovietica può essere un’arma in proprio favore per cercare di fare partita alla pari con la più quotata avversaria.