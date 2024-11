Ilrestodelcarlino.it - Siamo tutti nel mirino dei cyber criminali

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Il recente caso degli hacker spioni di Milano è solo la punta dell’iceberg. Se consideriamo le capacità delle organizzazioni statali ben strutturate, con centri di ricerca universitari legati agli apparati militari, il quadro diventa ancora più inquietante. In molti Paesi, queste entità dispongono di risorse e competenze avanzate che superano quelle dei singoli hacker. La minaccia risiede nella possibilità che queste organizzazioni possano sfruttare la tecnologia per scopi di sorveglianza e controllo, mettendo a rischio la nostra privacy e sicurezza. È fondamentale che si apra un dibattito serio su come proteggere i cittadini da questi potenziali abusi. Raffaele Amendola Risponde Beppe Boni Il caso degli spioni di Equalize a Milano dopo il caso del bancario di Lecce che anch'egli faceva scorribande nei dati riservati rilanciano l'esigenza di rivedere sul piano nazionale la sicurezza informatica.