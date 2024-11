Tvzap.it - Samuele Bersani, problemi di salute per il cantante italiano: “Devo fermarmi”

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

Social.diper il: “”.è un cantautore. È uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con cinque Targhe e 2 Premi della Critica “Mia Martini”. In questo mese di Novembredoveva dare il via al nuovo tour per promuovere la sua musica. Una serie di concerti che però dovrà rimandare per deidi, come annunciato da lui stesso sui social. ( dopo le foto)Leggi anche: Mara Venier parla del ritorno in Tv e deidiLeggi anche:diper Loredana Bertè, salta il concerto: come staLeggi anche: Fedez sui suoidi, è mistero sul ricovero in ospedaleLeggi anche: Fedez e idi, ilrompe il silenzioferma il tour perdi: l’annuncioha annunciato, attraverso i suoi canali ufficiali, lo stop del tour nei teatri del mese di Novembre 2024 per deidi: “Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro.