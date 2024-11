Anteprima24.it - Restituiscono 15mila euro: la scuola elogia Carla, Asia e Maria Libera

Tempo di lettura: < 1 minuto Carla,”. Si chiamano così le tre studentesse dell’Istituto d’istruzione superiore “Gruttula” di Ariano Irpino finite alla ribalta delle cronache perchè hanno scovato un borsello contenente bene oggetti di oro sul bus che le riportava a casa dallae l’hanno consegnato all’autista, permettendo che il proprietario ne ritornasse in possesso.Per questo il Dirigente scolastico dott.ssa Tiziana Aragiusto, insieme a tutto il personale del “De Gruttola”, ringrazia le alunne “per il loro nobile gesto che diventerà un esempio concreto da raccontare e ricordare, un esempio che aiuterà anche chi, come i docenti, è impegnato ogni giorno a promuovere i valori dell’inclusione degli alunni in difficoltà, il rispetto delle diversità e i valori della solidarietà.