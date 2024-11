Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pronto impianto di refrigerazione della pista da bob e slittino

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Procedono i lavori per lediin quel did’Ampezzo, soprattutto per lada bob, skeleton e. E’ infattil’di, a cui hanno lavorato 180 operai ottenendo un risparmio del 40% sul taglio degli alberi inizialmente previsto. Il cantiere ha visto accelerare i lavori dalla fine dell’estate, grazie a una rinnovata viabilità con l’aperturavariante di Ca’ del Verzo. Oltre ai 180 operai in loco, altri sono impegnati all’assemblaggio dell’di raffreddamento che è in corso negli stabilimenti di Treviso, Bergamo e Valsugana. Il risparmio sugli alberi tagliati (1200 contro i 2000 inizialmente previsti) è stato reso possibile dai migliormenti al progetto e anche dalla nuova viabilità, con una decina di fusti pericolanti a causa delle condizioni meteo avverse delle ultime settimane che sono stati rimossi per motivi di sicurezza.