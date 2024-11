Nonostante i tagli il Regno Unito porterà le spese militari al 25% del Pil

Formiche.net - Nonostante i tagli, il Regno Unito porterà le spese militari al 2,5% del Pil

Ilgli annunci che parlano di una spending review imminente, intende aumentare leper la Difesa. Dopo un primo momento di riflessione, l’esecutivo laburista guidato da Keir Starmer ha confermato che inon riguarderanno lee che anzi Londra punta a raggiungere il 2,5% del Pil inper la Difesa, in linea col precedente governo conservatore e corrispondente a ulteriori 22,5 miliardi di sterline. Tale decisione è dettata dalle rinnovate esigenze di sicurezza nazionale legate agli scenari internazionali di crisi e, come sostiene Downing Street, dalla crescente minaccia di attori come Russia, Cina, Iran e Corea del nord. Dunque, la Strategic defence review (Sdr) che interesserà le Forze armate britanniche non andrà aare fondi, ma ad allocarne altri e a rivedere gli investimenti attualmente in corso.