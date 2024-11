Thesocialpost.it - Mezzo Ama sfonda un muro e precipita nel vuoto: diverse persone coinvolte

Alle prime luci dell’alba, in via Vitorchiano a Roma, si è sfiorata la tragedia quando un autocompattatore ha perso il controllo e, per cause ancora da accertare, èto dalla strada finendo nella corte di un palazzo. L’impatto ha provocato il crollo di una parte delportante dell’edificio, ferendo gravemente sia l’operatore del veicolo che un’inquilina dell’appartamento coinvolto. Entrambi sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e trasportati in codice rosso in ospedale.Il recupero dele la messa in sicurezzaSul luogo dell’incidente sono intervenuti i **Vigili del Fuoco** con un’autogru per recuperare ilpesantemente danneggiato, e le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Due appartamenti dell’edificio sono stati dichiarati inagibili, con gravi danni strutturali dovuti all’urto.