Oasport.it - LIVE Milano-Porto 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: 14-6. Ottimo avvio delle lombarde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-ZAGABRIA DIDALLE 20.3014-8 MUROOO ORRO! +6.13-8 Deciso e preciso il contrattacco di Sylla.12-8 Scappa via anche il servizio di Pinto.11-8 Lunga la battuta della schiacciatrice olandese.11-7 Diagonale stretta ben piazzata da Daalderop.10-7 Pinto trova il settimo punto per leghesi.10-6 Stavolta è perfetto l’attacco di Cazaute.9-6 ACE Mariano Vieira.torna a -3.9-5 Out l’attacco in parallela di Cazaute.9-4 Infrazione stavolta di Orro.9-3 Invasione di Heyrman.9-2 ACE Kurtagic!8-2 Altro contrattacco perfetto dell’olandese.7-2 Mani fuori vincente di Daalderop.6-2risponde con il primo tempo di Kurtagic.5-2 Primo tempo vincente della brasiliana Rubieira.5-1 ACE Sylla!4-1 Gran difesa dicon Daalderoop che piazza il contrattacco.