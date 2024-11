Amica.it - L’insalata di Jennifer Aniston, dei tempi di “Friends”, è sulla cresta dell’onda

Sono passati 30 anni dalla prima puntata di Friends. Ma tutto ciò che circonda lo show cult è ancora tremendamente attuale. Come la famosa insalata di, imitata, rivisitata e celebrata sui social network. Soprattutto su Instagram e TikTok, dov’è stata riscoperta dalla Gen Z.GUARDA LE FOTO, foto: i segreti fitness di una vera sportivae la sua insalata “virale” (anche dopo 30 anni)Come Victoria Beckham, fedelissima al suo piatto di salmone e verdure al vapore, anche l’attrice che ha prestato il volto a Rachel Green aveva un piatto del cuore. Un’insalata Cobb che, come confermato dalla collega sul set Courteney Cox, l’attrice ha mangiato ogni giorno per dieci anni (e che piaceva tanto anche all’allora marito Brad Pitt).