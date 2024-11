Liberoquotidiano.it - L'indagine, 54% giovani europei sa poco su fattori che influenzano fertilità

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - La metà dei(54%) sao nulla deichela, 6 su 10 ignorano che l'età migliore per avere figli sia prima dei 35 anni e il 63% di loro afferma di non conoscere nulla sulle tecniche di riproduzione assistita. I dati emergono dall'‘Le voci del Futuro', promossa da Merck con il supporto tecnico di GAD3, che ha coinvolto circa 9.300tra i 20 e i 37 anni di 15 Paesi. Realizzata ad aprile 2024, la serve aveva l'obiettivo di conoscere i desideri, le aspettative e le paure di 2 fasce d'età - generazione Z (20-26 anni) e Millenials (27-37 anni) - sui temi della genitorialità per poterli supportare nella costruzione di un futuro più sano, felice e sostenibile. L'‘Le voci del futuro', diffusa in occasione della European Fertility Week, si è concentrata su 6 temi di particolare importanza per i, tra cui, appunto, ‘le sfide per costruire una famiglia'.