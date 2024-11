Gqitalia.it - Lewis Hamilton è felice di «vedere altri piloti uscire dal loro guscio»

Il rapporto dicon la moda è cambiato molto negli ultimi anni.Quando ha iniziato a gareggiare a livello professionale negli anni 2000, ricorda di avere visto delle foto di sé stesso con il kit della sua squadra. Anche se non vedeva nulla di fuori posto, non si sentiva affatto a proprio agio. «Era sempre lo stesso top, e sarebbe stato così per tutto l'anno», racconta durante una videochiamata mentre il Gran Premio del Brasile è in corso. «Così ho iniziato a chiedermi come avrei voluto essere fotografato e come desideravo essere visto».Poi è arrivata l'illuminazione. Durante l'era della Formula 1 degli anni '70 e '80, ierano noti per ilabbigliamento da urlo. Indossavano bellissime giacche e capi vintage che, secondo le parole di, sembravano «molto più cool degli indumenti che si vedono oggi nei vari team».