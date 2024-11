Lazio-Porto oggi in tv in chiaro? Canale orario e diretta streaming Europa League 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Sarà visibilein tv inla sfida della quarta giornata ditra? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Momento di forma strepitoso per i biancocelesti, primi a punteggio pieno ine protagonisti anche in campionato, a una manciata di punti dalla vetta. Non si preannuncia però una passeggiata l’impegno contro il, squadra di grande esperienza che darà grande file da torcere ai ragazzi di Baroni all’Olimpico. Calcio d’inizio in programma alle ore 21:00. Il match sarà trasmesso intv su Sky Sport e insu NOW e Sky Go. NON è prevista dunque unainin tv inSportFace.