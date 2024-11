Tvzap.it - La Rai spinge per il ritorno di “Elisa di Rivombrosa”: interviene Alessandro Preziosi

Serie tv. Per tanti «di» è stata molto più di una serie tv in costume. Andata in onda in prima visione dal 17 dicembre 2003 al 1º dicembre 2005 su Canale 5, la fiction narra la storia d’amore traScalzi, ragazza di umili origini ma con una grande nobiltà d’animo, che riesce a far breccia nel cuore del conte Fabrizio Ristori, il figlio dell’anziana Agnese, presso cui la giovane lavora da anni come dama di compagnia. È stata proprio la contessa a riscattarla dalla povertà, scorgendo in lei qualcosa di speciale. «Forse ho fatto male a trattarla come una figlia, ma quella ragazza è così. Tu sai cosa intendo», dice Agnese al figlio poco prima di morire, chiedendogli di rispettarla. Tra l’invidia della servitù e l’altezzosità della nobile famiglia, come una moderna eroina,diventa addirittura la protagonista di un complotto ai danni del Re.