La corsa contro il tempo di Biden per inviare armi e aiuti all’Ucraina | Poi Trump bloccherà tutto

74 giorni. È ilche manca all’inizio ufficiale della seconda era. Stracciata Kamala Harris alle elezioni, il tycoon giurerà e assumerà le funzioni il 20 gennaio 2025. Joegli ha già telefonato per congratularsi per la sua vittoria e l’ha invitato alla Casa Bianca (l’inavverrà «a breve», ha confermato il direttore della campagna diSteven Cheung), da dove oggi pomeriggio parlerà al Paese. È probabile che l’anziano leader democratico – così come ha fatto la vice sconfitta ieri sera – sottolineerà l’importanza del peaceful transfer of power, una transizione ordinata e costruttiva tra la vecchia e la nuova amministrazione Usa. Un’implicita ultima nota velenosalo stesso, che quattro anni fa giocò col fuoco del caos e della violenza, invece, dopo la sua sconfitta.