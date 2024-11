Metropolitanmagazine.it - Israele ha approvato una legge che gli consentirebbe di deportare le famiglie degli aggressori palestinesi

Questa mattina il parlamento israeliano haunache glidile, compresi i cittadini del paese, nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra o in altre località.La, sostenuta dai membri del partito Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu e dai suoi alleati di estrema destra, è stata approvata con 61 voti a favore e 41 contrari, ma è probabile che venga contestata in tribunale. Si applicherebbe ai cittadinidie ai residenti della Gerusalemme Est annessa che erano a conoscenza in anticipoattacchi o delleche “esprimono sostegno o identificazione con l’atto terroristico”. Verrebbero deportati, nella Striscia di Gaza o in un’altra località, per un periodo che va dai 7 ai 20 anni.