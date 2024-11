Liberoquotidiano.it - "Immigrati, cani e gatti". Incredibile a Springfield: ecco dove Trump ha umiliato Kamala

Quella di Donaldnon è stata soltanto una vittoria, ma un trionfo impronosticabile. Sia in termini di voti sia in termini di comunicazione elettorale. Basti pensare che il tyccon si è portato a casa persino, la conteail repubblicano e il suo vice Vance sostenevano che glihaitiani mangiassero "". Ebbene qui, nella Clark County, il tycoon ha ottenuto il 64,2% contro il 34,8% diHarris. Impressionante. "L'America ci ha dato un mandato senza precedenti. Abbiamo vinto anche in Senato", ha dichiarato Donaldnon appena ha appreso il risultato del voto. "Cambieremo velocemente il Paese, in tanti modi - ha poi aggiunto -. Ricorderemo questo giorno come quello in cui il popolo avrà ripreso il controllo del Paese. Voglio solo dire a nome delle mie collaboratrici e dei miei collaboratori, persone fantastiche, come Robert Kennedy Junior.