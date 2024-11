Gaeta.it - Il Magico Paese di Natale: l’evento natalizio che illumina le Langhe e il Roero fino al 22 dicembre

Facebook WhatsAppTwitter Ildi, un evento che attrae visitatori da tutta Italia e oltre, torna a far brillare le, ile il Monferrato con una serie di iniziative che celebrano la magia delle festività. Quest’anno l’appuntamento giunto alla maggiore età si svolgerà dal 16 novembre al 22, promettendo un mese ricco di eventi, mercatini e tradizioni natalizie. Ambasciatore di gioia per le famiglie, ildinon è solo un mercato ma un’esperienza culturale e sociale che merita di essere scoperta.Le perle deldiTra le principali attrazioni di questo evento troviamo la Casa di Babbonel suggestivo Castello Reale di Govone, i mercatini artistici di Asti e il famoso presepe vivente di San Damiano. La Casa di Babbooffre un’affascinante opportunità per i bambini di interagire con i personaggi delle favole, diventando piccoli aiutanti di Babboe ricevendo attestati di partecipazione.