Secoloditalia.it - Giuli smonta le polemiche sul cinema italiano: “Nessun sovietismo sta espropriando il settore”

“Non corrisponde al vero dire che è stata massacrata la filiera del”: la posizione del ministro della Cultura Alessandroè categorica e fa giustizia delle tantecostruite dalla sinistra nella fase di transizione tra Sanano e il suo insediamento.ha spiegato come “lo stato acquisisce in misura proporzionale al credito di imposta riconosciuto, una ‘quota’ di proventi dell’opera, spettante al beneficiario” e naturalmente, questo avviene “solo nei casi il cui prodotto audiovisivo percepisca un’utilità nel recuperare i costi sostenuti”. Il titolare del dicastero ha evidenziato che “non c’è, la questione dei diritti è già stata scavalcata da un altro provvedimento. Mi sento di rassicurare il”.: ” Non c’èsoviet supremo”Il ministro della culturaha ribadito due volte che “non c’èsoviet supremo che sta per espropriare il mondo del“.