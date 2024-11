Calciomercato.it - Dribbling sulla Juve e le altre big: si complica il ritorno in Serie A | CM.IT

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Il club bianconero, così come Napoli, Milan e Inter, sono a caccia di opportunità in vista della riapertura del mercato a gennaioPoca voglia di parlare e via dritto sul pullman per tornare a Londra. L’Arsenal cade anche in Champions dopo le note dolenti in Premier League, uscendo sconfitta dal catino del Meazza nel big match contro l’Inter.Giuntoli e Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.itAi nerazzurri basta il solito sigillo dal dischetto del cecchino Calhanoglu per conquistare tre punti di platino e volare tra le prime otto al momento della prima fase della competizione. Niente da fare per i ‘Gunners’ di Arteta, nonostante il forcing nella ripresa di Havertz e compagni. Il muro nerazzurro non crolla e l’Arsenal esce a mani vuote da San Siro. Non senza polemiche, con l’allenatore dei londinesi che ha puntato il dito contro l’arbitro Kovacs.