Liberoquotidiano.it - Dottor Antonio Matozzo, prevenzione orale: “Le visite in età pediatrica assicurano benefici a lungo termine”

(Adnkronos) - Il direttore dell'omonimo studio odontoiatrico, spiega l'importanza delledentistiche fin dal terzo anno di età: “Un bambino che si abitua alla figura del dentista, non ne avrà paura. Servono ambienti organizzati e accoglienti”Soverato (CZ), 07/11/2024.La, in tema di salute, è oggetto di costante comunicazione in campo medico. Al di là dell'esistenza o meno di problematiche, infatti, il controllo può rappresentare una sana abitudine in grado di evitare complicanze successive. Un consiglio che vale non soltanto per gli adulti, come spiega ilnel suo studio dentistico:«La cultura delladeve essere diffusa a partire dall'età, e per fortuna i genitori stanno cogliendo l'importanza di questa attenzione. Gli stessi adulti, fino a qualche tempo fa, si rivolgevano a un odontoiatra soltanto a seguito dell'insorgere del dolore».