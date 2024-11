Lanazione.it - Dalla bottega all’azienda. Carini supera mezzo secolo: "Ora guardiamo al futuro"

Da una piccoladi produzione di serrande avvolgibili ad un vero e proprio punto di riferimento nazionale nel settore dei serramenti. Lasrl di Monte San Savino, guidata dal patron Carlo Alberto, stacca l’invidiabile traguardo dei 60 anni rientrando di diritto tra le aziende artigianali maggiormente longeve del territorio e maggiormente capaci di contribuire al tessuto economico locale. Il compleanno sarà festeggiato domani con una giornata ricca di iniziative con dipendenti, collaboratori, fornitori e distributori da tutta Italia. Quante emozioni nel traguardare 60 anni di attività? "Una bella emozione, non lo nego. È la storia anche della mia famiglia, un doveroso riconoscimento per chi per questo lavoro me lo ha tramandato : prima mio nonno Otello, poi mio padre Amos che fondò l’attuale azienda nel 1964.