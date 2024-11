Ilrestodelcarlino.it - Corre dalla madre morta. I ladri gli svaligiano casa

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Va a dare l’ultimo saluto alla mamma appena deceduta e al ritorno trova lasvaligiata dai. Giornata doppiamente triste per Enzo Girotti, già consigliere comunale di Bazzano, che lunedì pomeriggio ha ricevuto la notizia della morte della mamma, ospite di una residenza protetta a Bologna. "La mamma si è spenta nel sonno, appena ricevuta la telefonata sono partito per starle vicino, erano le 15,30 quando sono partito". Con la moglie in auto ha chiuso l’abitazione di via Carnevali e sono andati, per poi trattenersi nella residenza per il disbrigo delle formalità. "Verso le 19 riceviamo la telefonata dei nostri vicini, insospettiti da forti rumori provenienti dal nostro appartamento" racconta Girotti che decide di rientrare immediatamente. Arrivato si trova la porta di ingresso chiusa dall’interno.