Ciclismo O' Connor | Sono stato una delle rivelazioni dell' anno

Roma, 7 novembre 2024 - Dopo una carriera nella quale è spesso mancato l'acuto buono, la stagione appena in archivio ha segnato la riscossa di Ben O': quarto posto al Giro d'Italia 2024, eguagliando così la medesima posizione del Tour de France 2021, ma soprattutto secondo posto alla Vuelta 2024 alle spalle di Primoz Roglic e medaglia d'argento ai Mondiali 2024 dietro a un certo Tadej Pogacar. Questo èil 'saluto''australiano alla Decathlon AG2R La Mondiale Team prima'imminente avventura al Team Jayco AlUla, dove andrà a rimpiazzare Simon Yates (a sua volta passato alla Visma-Lease a Bike). La rivelazioneChissà che l'aria di casa non faccia bene a O'e alla stessa squadra oceanica, che pian piano sta provando a diventare sempre più competitiva: di certo ingaggiare uno dei corridori più maturati nel 2024 rappresenta un colpo non da poco, come confermato anche dal diretto interessato ai microfoni di Marca.