Boom Inter, firma ad un passo: annuncio in diretta e tifosi in estasi

Ottime notizie in casa. Il club ha vinto in Champions League ed ha pianificato anche le prossime mosse di mercato. La vittoria contro l’Arsenal è fondamentale per il prossimo futuro in casa. Il club nerazzurro ha vinto di misura con un secco 1 a 0, una prova solida che testimonia di come la difesa del club c’è ancora e che la formazione di Simone Inzaghi abbia grosse possibilità di finire nelle prime 8 di questo nuovo particolare format di Champions.ad un(Lapresse) TvPlayUna vittoria importante anche perchè il club italiano ha battuto la sua rivale più forte osservando il calendario ed ora può anche gestire le risorse con una top 8 che sembra abbastanza vicina. L’ci spera e intanto già pensa al match in programma domenica sera contro il Napoli degli ex Antonio Conte e Romelu Lukaku.