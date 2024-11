Basket Eurolega 2024 2025 | l’Olimpia Milano torna grande Real Madrid battuto 85-76

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

impresa del, che nell’ottava giornata dell’batte il85-76 e colleziona la terza vittoria europea di questo difficile avvio di stagione. Una prestazione di altissimo livello quella degli uomini di Ettore Messina, che riscattano nel migliore dei modi la disastrosa sconfitta in campionato con il -34 sul campo di Trento. E’ anche la serata dell’esordio in maglia Olimpia di Nico Mannion, subito attivo con 11 punti e 5 assist in 15 minuti. Top scorer è però Dimitrijevic, che con 22 punti è il miglior marcatore del match.RISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTOCOME VEDERE L’IN DIRETTALa cronaca – Nei primi minuti del primo quarto di segna pochissimo, ma un ottimo Bolmaro tiene a galla. Arriva anche l’ottimo esordio di Nico Mannion, che entra in campo con l’atteggiamento giusto e firma subito i primi assist che valgono il vantaggio sul 19-14.