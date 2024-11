Atp Finals 2024 Sinner | Ogni partita sarà una battaglia Torino speciale

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Sono contento di giocare qua di nuovo. L’anno scorso ho fatto un ottimo torneo, spero di ripetermi e migliorarmi.una bella. Comeannoè sempre, sempre più persone seguono il tennis ed è stupendo vedere questo bellissimo sport crescere. Superare il calcioimpossibile, ma qualche bambino in più che gioca a tennis è bello da vedere per noi. Sulla sentenza della WADA non sappiamo nulla, ma restiamo ottimisti”. Queste le parole di Jannik, in conferenza stampa nel media day delle Atpal Museo del Risorgimento. Atp: “una” SportFace.