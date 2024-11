Apoel-Fiorentina oggi in tv in chiaro? Canale orario e diretta streaming Conference League 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Sarà visibilein tv inla sfida della terza giornata ditra? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Dopo le vittorie contro TNS e San Gallo, la squadra di Palladino va a caccia del tris. Lo farà a Cipro, dove sfiderà l’per dare continuità all’ottimo momento di forma che la vede stazionare nelle posizioni di vertice anche in Serie A. Calcio d’inizio in programma alle ore 21:00. Il match sarà trasmesso intv su Sky Sport e insu NOW e Sky Go. NON è prevista dunque unainin tv inSportFace.