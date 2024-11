Tuttivip.it - “Vi devo dire delle mie figlie”. Eleonora Cecere, il vero motivo dell’uscita dal Grande Fratello

Leggi tutto su Tuttivip.it

Quandoha varcato la porta rossa delper abbandonare il reality, sono piovute critiche contro il marito Luigi, etichettato da molti come un “padre padrone” per averla convinta a tornare a casa. La stessa, nota al pubblico per il suo passato a Non è la Rai, ha deciso di chiarire le ragioni dietro la sua uscita e di difendere il compagno. “Le mienon andavano più bene a scuola, mio marito non è maschilista”, ha dichiarato la 46enne, sostenendo che Luigi, 64 anni, ha agito per il bene della famiglia e non per controllo o gelosia.ha raccontato che il comportamentosue, Karole e Marlene, di 11 e 9 anni, era cambiato da quando aveva iniziato il programma. Le bambine non solo non andavano bene a scuola, ma avevano anche perso la loro serenità quotidiana.