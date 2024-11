Ilfattoquotidiano.it - Un impianto fotovoltaico sul sito dell’ex raffineria di Cremona, attivisti e associazioni: “Piano illusionista, prima va bonificata l’area”

“Una pietra tombale sulla bonifica del”. È lapidario Sergio Ravelli, leader dei radicali cremonesi, una vita spesa a denunciare l’inquinamento dellaTamoil di(certificato anche da una sentenza definitiva della Cassazione), nel commentare la richiesta dell’azienda di poter realizzare sull’exproduttivo – dove fino a 13 anni fa si raffinava il greggio e che successivamente è stato trasformato in depo– un grande. Il progetto è stato depositato al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e consiste in un investimento che garantirà una potenza generativa da 5/6 megawatt. Ilfattoquotidiano.it ha cercato contattare in merito l’azienda, ma ha risposto di non voler commentare. La riconversione industriale era già prevista in un accordo risalente al 2011, periodo in cui Tamoil cessò definitivamente le sue attività di lavorazione del greggio.