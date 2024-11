Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-11-2024 ore 08:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla diramazioneNord con code tra Castelnuovo di Porto il raccordo anulare sulla carreggiata interna del raccordo code tra Casilina ed Ardeatina rallentamenti e code anche sulla carreggiata esterna tra via Aurelia e via del mare a seguire code a tratti tra Prenestina e Nomentanain coda anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila tra il raccordo è la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficato anche entrato tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni intenso ilsulla via Flaminia con coda tra Labaro e via dei due punti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile in uscita per tangenziale riduzione di carreggiata e deviazioni interessa nulla via del Mare l’ostiense rispettivamente tra Cile e Vitinia e tra Vitinia e Lido di Ostia inevitabili della formazione rallentamenti prestare attenzione alla segnaletica ancora nel quadrante Sud code a tratti sulla via Pontina tra Spinaceto e l’Eur maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito